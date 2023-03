Kolumne Mensch Gladbach Weltfrauentag mit Waschweibern

Seit 8. März wird wieder mehr über Frauen gesprochen, über ihre Situation und was schief läuft. Der Internationale Frauentag triggert offenbar jedes Jahr den Reflex, dass man sich darum ja auch mal wieder kümmern müsste. Das muss man in der Tat. Besonders in Mönchengladbach. Denn in der Vitus-Stadt ist die Männerwelt noch relativ in Ordnung. Frauen streben hier nicht so stark nach der Macht wie andernorts – und die Bereitschaft bei den politisch Verantwortlichen, daran etwas zu ändern, ist offenbar nicht allzu ausgeprägt. Theoretisch sind natürlich alle dafür, Frauen in Führungspositionen zu bringen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu garantieren und weibliche Beschäftigte ebenso gut zu bezahlen wie deren männliche Kollegen. Doch die Realität sieht oft anders aus.