Feiern in Neuwerk Hannen Alt ist zurück beim Jakobsbrunnenfest

Zum 56. Mal feiern am Sonntag, 28. Juli, die Bürger des Stadtteils Neuwerk auf dem Peter-Schumacher-Platz ihr Jakobsbrunnenfest. Veranstaltet wird das „größte Stadtteilfest in der Stadt“, so Bezirksvorsteher Volker Küppers, wieder von der Bolten Brauerei und der Volksbank Mönchengladbach.