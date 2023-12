Verkehr in Mönchengladbach Welche Züge oft zu spät kommen

Wer von der Vitusstadt aus längere Strecken zurücklegen möchte und kein Auto dafür nutzt, ist in der Regel auf den Zugverkehr angewiesen. Doch wie zuverlässig fahren Bahnen, die Mönchengladbach mit umliegenden Städten in der Region verbindet? Und wie ist es um die Sauberkeit in den Zügen und deren Auslastung bestellt? Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat das in seinem „Qualitätsbericht SPNV 2022“ analysiert. Ein Überblick.