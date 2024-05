Feiertag in Mönchengladbach Was Christi Himmelfahrt für die Wochenmärkte bedeutet

Die Märkte in Giesenkirchen und Holt, die sonst donnerstags von 8 bis 13 Uhr am Konstantinplatz beziehungsweise am Platz vor der Kirche in Holt an der Aachener Straße terminiert sind, werden vorgezogen. Die Händler stellen ihre Stände an den üblichen Orten bereits am Mittwoch, 8. Mai, auf.