Fürbitten per E-Mail, Seelsorge per Videoclip : Welche Wege die Kirchen in Mönchengladbach durch die Krise gehen

Fürbitten per E-Mail, Seelsorge per Videoclip

Mönchengladbach Das Angebot der Mönchengladbacher Kirchen in Zeiten des Kontaktverbots ist vielfältig. Gläubige sollen sich auch weiterhin gehört fühlen können.

Auf der Homepage der Christuskirchengemeinde bietet Pfarrer Werner Beuschel ein Angebot in Kolumnenform an. Er nimmt die aktuelle Lage alle drei bis vier Tage in einem geistlichen Impuls auf. Er ruft die Leser dazu auf, per E-Mail zu antworten. Reaktionen werden in der nächsten Kolumne berücksichtigt, so dass eine Interaktion mit den Lesern erfolgt. www.ekimg.de/christuskirche