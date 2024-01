Kolumne Denkanstoß Welche Vorsätze es für das neue Jahr geben kann

Manche Zeitgenossen nehmen sich lieber gar nichts vor, weil man seinen Plan eh nicht einhält. Und dann hat man auch wieder Stress, es nicht geschafft zu haben. Dabei könnte man auch mal mit leichten Sachen beginnen: mehr Freundlichkeit im Alltag; an den Einkaufskassen weniger genervt sein, wenn vor uns eine ältere Dame in aller Ruhe das Bargeld genau abzählt. Immerhin geht ja ein gewisser Aufschrei durch die Republik, wenn Überlegungen in den wirtschaftlichen Raum geworfen werden, Bargeld in Deutschland abzuschaffen; allerdings, wenn das Bargeld vor einem selbst an der Kasse zum Einsatz kommt, gefällt es nicht immer so gut. Ein freundliches Gesicht hat auch noch niemandem geschadet und dürfte jetzt in den Zeiten nach dem Maskentragen wieder wertgeschätzt werden.