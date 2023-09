Familien in Mönchengladbach U-Untersuchungen bei Kindern werden häufig geschlampt

Mönchengladbach · Nur die Hälfte der Mönchengladbacher Kinder geht in den ersten Schuljahren zur freiwilligen U10. Auch bei den verpflichtenden Checks in jüngeren Jahren muss von Krankenkassen, Ärzten und Behörden häufig erinnert und gemahnt werden. Was gilt.

06.09.2023, 05:10 Uhr

Die Schuleingangsuntersuchung – wie hier in diesem Jahr in Mönchengladbach – ersetzt oftmals die U9. Während diese verpflichtend ist, sind die danach es nicht mehr. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Fast jeder kennt es: das gelbe U-Heft (kurz für Untersuchungsheft). Hierin werden ab Geburt des Kindes die Ergebnisse der medizinischen Überprüfungen notiert. So sollen eventuell vorliegende Erkrankungen und Entwicklungsverzögerungen frühzeitig erkannt werden. Das Kinderuntersuchungsheft reicht ab Geburt bis zur U9 im Alter von fünf Jahren. Diese wird in der Regel durch die Schuleingangsuntersuchung ersetzt.