Mönchengladbacher Schulgespräche : „Eines der wertvollsten Güter in den Sand gesetzt“

Mönchengladbach Bei den Bildungsgesprächen diskutierten Schüler, Lehrer und Verantwortliche über Chancen und Wünsche in Mönchengladbach. Was die Teilnehmer zu sagen hatten.

„Bildung ist mehr. Wir müssen uns besser vernetzen. Wir sind froh, die Gesamtstrategie jetzt auf den Weg zu bringen. Und da müssen wir schon bei den Kleinsten anfangen“, betonte Sozialdezernentin Dörte Schall zu Beginn der Mönchengladbacher Bildungsgespräche. In sogenannten „Breakout Sessions“ hatten Fachkräfte, Erziehungsberechtigte und Interessierte sowie Jugendliche und Kinder die Gelegenheit, in homogenen Gruppen zum Thema Bildung zu diskutieren. Drei Leitfragen gaben dabei einen gewissen Rahmen vor. Was ist Bildung für mich? Wie erlebe ich Bildung aktuell? Was wünsche ich mir für die Bildung in Mönchengladbach?