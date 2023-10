Familien in Mönchengladbach Welche Spielplätze 2024 saniert werden sollen

Mönchengladbach · In der Stadt gibt es insgesamt 185 Flächen mit Spielgeräten für Kinder – und viele davon sind in einem schlechten Zustand. Im kommenden Jahr ist geplant, 13 Spielplätze wieder instand zu setzen. Welche das sind, und warum die Situation so problematisch ist.

10.10.2023, 05:10 Uhr

Der Spielplatz an der Bergerstraße soll im kommenden Jahr von Grund auf saniert werden. Foto: Christoph Wegener

Verrostete Klettergerüste, verwilderte Sandkästen und morsche Holzkonstruktionen: Der Zustand vieler Spielplätze in Mönchengladbach ist kritisch. Die maroden Anlagen müssten dringend saniert oder von Grund auf neu gebaut werden. Die Stadtverwaltung hat in ihrem Spielplatzentwicklungsplan eine Liste aufgestellt, wann welche Anlagen umgestaltet werden sollen. Auch für 2024 stehen dabei einige Spielplätze im Stadtgebiet auf dem Plan. Sicher ist deren Sanierung jedoch noch nicht. Eine Übersicht.