Gastronomie in Mönchengladbach Das kostet die Martinsgans 2023 in Mönchengladbacher Restaurants

Knusprige Keule oder Brust von der Gans, dazu Klöße und Rotkraut oder Maronen. So präsentiert sich das traditionelle Gericht des Herbstes. Der November steht ganz im Zeichen der Gans. Auch in diesem Jahr servieren viele Restaurants in Mönchengladbach die Martins-Gans in unterschiedlichen Zubereitungen. Hier eine Auswahl von Lokalen, in denen das Festmahl auf den Tisch kommt.