Verkehr in Mönchengladbach Welche Kennzeichen besonders beliebt sind

Mehr als 142.000 Autos waren laut Kraftfahrtbundesamt Ende 2022 in Mönchengladbach gemeldet – und jedes davon hat ein einzigartiges Kennzeichen. Manchen Autofahrern ist es dabei egal, was auf ihrem Nummernschild steht. Andere haben ganz genaue Vorstellungen. Entsprechend gibt es einige Kombinationen, die in Mönchengladbach oft vergriffen sind.