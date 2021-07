Nabu Mönchengladbach klärt auf : Welche Folgen die vielen Krähen in der Stadt haben

Mönchengladbach In vielen Gebieten der Stadt haben sich Krähenkolonien niedergelassen. Aber welche Konsequenzen hat das? Und sind die Krähen eine Gefahr für Singvögel? Der Naturschutzbund klärt auf.

Am Windmühlenweg in Hamern sind die ersten abgestorbenen Fichten entfernt worden. Noch stehen aber einige der Bäume, weshalb sich dort auch die Krähenkolonie weiterhin tummeln. Nachdem die Rheinische Post über das hohe Krähen-Aufkommen in der Siedlung berichtete, wandten sich weitere Bürger an unserer Redaktion. Beispielsweise auch an der Vitusschule in Windberg haben sich zahlreiche Rabenvögel niedergelassen, der Geräuschpegel sei kaum zu ertragen, schreibt eine Leserin. Bei Facebook waren die Reaktionen unterschiedlich: Neben Verständnis für den Ärger der Anwohner fragten auch einige, warum man sich so an der Natur stören würde. Fest steht: Die Rabenvögel polarisieren. Und es werden offenbar immer mehr im Stadtgebiet. Aber was hat das für Konsequenzen?