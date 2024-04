Arbeitsmarkt in Mönchengladbach Wie junge Talente fit für die Zukunft gemacht werden

Zwei Projekte der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mönchengladbach (WFMG) gingen jetzt bei gleichzeitiger Besichtigung der Räumlichkeiten an den Start. Die neue „Gründungsfabrik Mönchengladbach“ (GFMG) und „skillzUP“ sind Projekte, die den Strukturwandel in der Stadt vorantreiben sollen – weg von der Braunkohle hin zur Dienstleistung. Beide Projekte richten sich an junge Menschen, die etwas bewegen wollen. Die Projekte haben ihre Heimat im Cityhaus an der Mühlenstraße gefunden.