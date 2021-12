Neue Corona-Schutzverordnung : Diese Corona-Regeln gelten jetzt in Mönchengladbach

Mönchengladbach In einigen Bereichen müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich negativ getestet sein. Eine Boosterimpfung ersetzt keinen Testnachweis.

Die neue Fassung der Corona-Schutzverordnung ist in Kraft getreten. Sie bringt Verschärfungen in vielen Bereichen – auch für Geimpfte oder Genesene. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

2G-plus im Freizeitbereich Verschärft wurden zudem die Vorgaben im Freizeitbereich. So müssen Teilnehmer oder Gäste bei Sportausübung im Innenraum oder im öffentlichen Raum, in Schwimmbädern und bei Wellnessangeboten neben ihrem Impf- oder Genesennachweis auch einen negativen Schnelltest vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden. Die NEW hat in einer Meldung auf die 2G-plus-Regel in ihren Bädern (darunter drei Hallenbäder und ein Freibad in Mönchengladbach) hingewiesen. Auch namhafte Fitnessstudios weisen auf ihren Internetseiten auf die 2G-plus-Regel hin. Auch beim gemeinsamen Singen von Chören – da dort auf das Masketragen verzichtet wird – gilt die 2G-plus-Regel.