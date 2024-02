Kanäle, Straßen, Stromleitungen Welche Bauarbeiten in Mönchengladbach noch Monate dauern

Mönchengladbach · An vielen Stellen in der Stadt wird aktuell gebaut, saniert oder repariert. Auf welchen Straßen die Arbeiten bald abgeschlossen sein sollen, wo es noch Zeit braucht, und was für die kommende Woche geplant ist.

03.02.2024 , 05:10 Uhr

Wegen des Neubaus des Gladbacher Busbahnhofs wird es noch für Monate zu Vollsperrungen kommen. Foto: Christoph Wegener