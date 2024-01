Arbeitsmarkt in Mönchengladbach Diese Ausbildungsplätze werden bei der Stadt angeboten

Bei der dualen Ausbildung „Fachinformatiker und Fachinformatikerin für Systemintegration“ beim Fachbereich Schule und Sport steht der Ort „Schule“ im Vordergrund: Nicht, weil die Theorie am Berufskolleg für Technik und Medien am Platz der Republik vermittelt wird, sondern weil die Betreuung der 68 Schulen in Mönchengladbach im Bereich der IT zu den Hauptaufgaben gehört.