Nach Aufgabe des DB-Reisezentrums : Weiterhin Fernticket-Verkauf im Gladbacher Hauptbahnhof

Gladbach Neue Gesellschaft richtet einen Verkaufsschalter ein.

Gute Nachrichten für Fernreisende: Auch ab Januar können sie im Gladbacher Hauptbahnhof ihre Tickets an einem Schalter mit Beratung kaufen. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, den Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners am Mittwochabend dem Hauptausschuss vorlegte. Das sei noch Gegenstand letzter Abstimmungsgespräche.

Der Hintergrund ist, dass das Unternehmen Transdev ab Januar 2020 den Verkauf der Tickets im Bereich des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) übernimmt. Der Deutschen Bahn ist das dann nicht mehr gestattet. In der Folge gibt die DB zum Jahresende ihr Reisezentrum im Gladbacher Hauptbahnhof auf, weil es sich für den Verkauf von Ferntickets allein nicht rentiere. Damit könnten Fernreisende ihre Fahrkarten nur noch online oder an einem Automaten kaufen – beides ohne Beratung.

Die Politik forderte die Stadt auf, dem gegenzusteuern: Einstimmig beschloss der Stadtrat am 19. Dezember 2018, dass die Verwaltung mit den beteiligten Unternehmen und weiteren möglichen Anbietern Gespräche mit dem Ziel aufnehmen soll, dass auch nach Aufgabe des Reisezentrums im Hauptbahnhof Mönchengladbach eine qualifizierte Beratung angeboten werden kann. Damit wurde die städtische Wirtschaftsförderung WFMG beauftragt.

Um nach dem Rückzug der Deutschen Bahn auch den Vor-Ort-Kauf von Ferntickets gewährleisten zu können, sei der VRR nach Auftragsvergabe an Transdev mit dem Unternehmen in Nachverhandlungen eingetreten, heißt es in dem Zwischenbericht. Ergebnis dieser Gespräche sei, dass Transdev als Dienstleistungsnehmer berechtigt sei, Ferntickets im gesamten VRR-Gebiet zu verkaufen.