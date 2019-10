Tage der offenen Tür : Info-Tage für Viertklässler und deren Eltern

Mönchengladbach Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen in der Stadt Mönchengladbach bieten für die Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschuljahre und deren Eltern seit Mitte September bis Ende Januar nächsten Jahres Informationsveranstaltungen bzw. „Tage der offenen Tür“ an.

Realschulen Geschwister-Scholl-Realschule, Tag der offenen Tür, Samstag, 30. November 2019, 10 bis 13 Uhr; Realschule an der Niers in Rheydt, Tag der offenen Tür, Samstag, 30. November 2019, 10 bis 13 Uhr; Volksgarten, Tag der offenen Tür, Samstag, 7. Dezember 2019, 10 bis 13 Uhr; Wickrath Informationsveranstaltung, Mittwoch, 4. Dezember 2019, 19 Uhr, und Tag der offenen Tür, Samstag, 7. Dezember 2019, 10 bis 13 Uhr.

Gymnasien Am Geroweiher, Tag der offenen Tür, Samstag, 16. November 2019, 9 bis 13 Uhr, An der Gartenstraße, Tag der offenen Tür, Samstag, 30. November 2019, 9.30 bis 13.30 Uhr; Franz-Meyers-Gymnasium, Informationsveranstaltung, Dienstag, 12. November 2019, 19.30 Uhr, und Tag der offenen Tür, Samstag, 30. November 2019, 9 bis 13.30 Uhr; Hugo-Junkers-Gymnasium „Schnuppern in MINT und KULT“, 30. und 01.10.2019, 15 bis 16 Uhr, und Tag der offenen Tür, Samstag, 23. November 2019, 9 bis 13 Uhr; Math.-Nat., Tag der offenen Tür, Samstag, 23. November 2019 9.30 bis 13 Uhr; Odenkirchen „Forschernachmittage“, bis 10. Oktober 2019, 15 bis 17 Uhr und Tag der offenen Tür, Samstag, 9. November 2019, 9 bis 13 Uhr (Für die Teilnahme am Unterricht der Klassen 5 ist eine telefonische Anmeldung erforderlich); Rheindahlen, Tag der offenen Tür, Samstag, 9. November 2019, 9.30 bis 13 Uhr; Stift.-Hum., „Huma-Olympiade für Viertklässler“, Mittwoch, 2. Oktober 2019, 14.30 bis 17 Uhr und Tag der offenen Tür, Samstag, 30. November 2019, 9.30 bis 13 Uhr; Bischöfliche Marienschule, Tag der offenen Tür, Samstag, 7. Dezember 2019, 8.30 Uhr ,und Informationsveranstaltung, Mittwoch, 9. Januar 2020, 19.30 Uhr.