Bildung in Mönchengladbach Weiterführende Schulen informieren über ihr Angebot

Gymnasien Am Geroweiher: „Mittag der Entdeckungen“ am 20. September von 13.35 bis 15.15 Uhr, Informationsveranstaltung am 20. September ab 19 Uhr, Tag der offenen Tür am 18. November von 9 bis 13 Uhr. An der Gartenstraße; Informationsveranstaltung am 28. September von 15.30 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 18 Uhr. Tag der offenen Tür am 25. November von 9.30 bis 13.30 Uhr. Franz-Meyers: Informationsveranstaltung am 26. September von 19 bis 20.30 Uhr, Tag der offenen Tür am 25. November von 9 bis 13 Uhr. Hugo-Junkers: „Hugos Erlebnistage“ am 12. und 13. September jeweils ab 15 Uhr, Informationsveranstaltung am 26. September ab 19 Uhr, Tag der offenen Tür am 25. November von 9 bis 13 Uhr. Math.-Nat.: Informationsveranstaltung am 11. September von 19 bis 21 Uhr, Tag der offenen Tür am 4. November von 9.30 bis 13 Uhr. Odenkirchen: Informationsveranstaltung am 5. September von 19 bis 20 Uhr, Tag der offenen Tür am 4. November von 9 bis 13 Uhr. Rheindahlen: Informationsveranstaltung am 12. September ab 19.30 Uhr, individuelle Beratungstermine vom 18. bis 29. September (nach Absprache), Tag der offenen Tür am 4. November von 9.30 bis 13 Uhr. Stift.-Hum.: „Huma-Olympiade“ mit Informationsveranstaltung am 20. September von 14.30 bis 17 Uhr, Tag der offenen Tür am 2. Dezember von 9 bis 13 Uhr. Bischöfliche Marienschule: Tag der offenen Tür am 2. Dezember ab 9 Uhr.