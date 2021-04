Neues Angebot in Mönchengladbach : Vor dem Einkauf schnell testen

Mönchengladbach Noch liegt der Inzidenzwert so, dass die Geschäfte in der Innenstadt Kunden empfangen dürfen. Vorausgesetzt die können einen tagesaktuellen Test vorlegen, der eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus ausschließt. Jetzt gibt es für solche Fälle ein neues Testzentrum.

Bei den meisten Läden ist ein tagesaktueller negativer Coronatest die Eintrittskarte für Kunden. In der Gladbacher Innenstadt ist das Testen bereits im Minto möglich. Nun kommt ein weiteres Testzentrum hinzu: In der Kartenvorverkaufsstelle „Hall of Tickets“, Alter Markt 9, gibt es in 15 Minuten ein Ergebnis mittels Antigen-Schnelltest, um einen Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 abzuklären. Das Zentrum ist Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, samstags bis 15 Uhr geöffnet. Ein Test ist nach vorheriger Terminbuchung möglich – über das Online-Portal www.testzentrum-altermarkt.de (Mail info@testzentrum-altermarkt.de, Hotline 02161 2472296). Foto: Denisa Richters