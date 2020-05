Statusbericht aus Mönchengladbach : Weiterer Corona-Todesfall in Altenheim

Im Testverfahren wird ein Abstrich geöffnet (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Eine Bewohnerin des St.-Antonius-Altenheims in Wickrath ist an Covid-19 gestorben. Insgesamt ist die Zahl der nachweislich infizierten Personen in Mönchengladbach wieder leicht gestiegen.

Aktuell sind 111 Personen (Vortag: 105) Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Freitag, 8. Mai, (Stand: 9 Uhr), neun neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle auf 525 (Vortag: 516) gestiegen. Zudem musste das Gesundheitsamt einen Todesfall aus dem St. Antonius-Altenheim bestätigen: Eine Bewohnerin (Jahrgang 1938) verstarb an Covid-19. Damit erhöht sich die Zahl der verstorbenen Personen in Mönchengladbach auf 37, 34 sind an Covid-19 verstorben, drei mit Covid-19.

Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise hat sich auf 3750 (Vortag: 3645) erhöht. Zehn Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 366 Personen (Vortag: 376) in Quarantäne, davon werden 19 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf 377 (Vortag: 375) gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an den vergangenen sieben Tagen liegt aktuell bei 10,3 (Quelle: Robert-Koch-Institut).

(RP)