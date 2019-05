Dieselunfall in Mönchengladbach : Weitere verölte Wasservögel auf der Niers entdeckt

Odenkirchen Nachdem ein Lkw am Samstag auf der A 61 Diesel verloren hat, ist das Wasser der Niers belastet. Es gibt bereits einige tote Vögel und viele verölte. Die Situation an der Niers ist weiterhin angespannt.

Seit Montag ist der Tiernotruf Düsseldorf an der Niers in Odenkirchen im Einsatz, um die dort lebenden Wasservögel vor dem Diesel zu retten, den ein Lkw am Samstag auf der A 61 verloren hatte. Mehr als ein Dutzend verölte Tiere waren bis Dienstagnachmittag gefunden worden, dazu fünf tote Vögel. „Die Situation an der Niers in Odenkirchen ist unverändert“, sagte Stefan Bröckling vom Tiernotruf am Donnerstag. Noch immer melden sich Bürger, die verölte Tiere entdecken, die sich auffallend verhalten. „Einige Tiere sind uns konkret bekannt. Uns ist es bislang jedoch nicht gelungen, sie einzufangen“, sagt der Tierschützer. Am Freitag werde man noch einmal eine Rettungsaktion starten. Dass noch immer Diesel im Wasser treibt, ist deutlich vernehmbar. Im Beller Park liegt der Geruch von Diesel in der Luft.