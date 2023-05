Handel in Mönchengladbach Drei weitere Sonntage sollen verkaufsoffen sein

Nichtsdestotrotz stehen die Chancen gut, dass die Politik dem Plan zustimmt. Nachdem die Bezirksvertretungen angehört wurden, geht der Antrag in den Hauptausschuss (1. Juni) und dann in den Rat (7. Juni), wo die Entscheidung gefällt wird. Beschlossen ist bereits, dass der 11. Juni in Rheindahlen, der 25. Juni in Rheydt, der 3. September in Giesenkirchen und der 17. Dezember in Rheydt verkaufsoffen sind.