Corona in Mönchengladbach : Warum mehrere Todesfälle mit Covid-19 erst jetzt bekannt wurden

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist höher als bislang bekannt war. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Mönchengladbacher ist seit einigen Monaten höher, als bislang bekannt war. So ist das dem Gesundheitsamt aufgefallen.

Von Holger Hintzen

Das Gesundheitsamt hat dem Robert-Koch-Institut jetzt sechs weitere Fälle melden müssen, in denen der Todeszeitpunkt zum Teil bereits Monate zurückliegt. Eine Frau des Geburtsjahrgangs 1970 starb am 21. Dezember 2021. Auch der Tod von fünf in diversen Pflegeheimen gestorbenen, mit Covid-19 infizierten Senioren liegt nach Angaben der Stadt teils Monate zurück: Sie starben zwischen dem 11. Dezember 2021 und dem 13. Februar 2022. Diese sechs Fälle seien erst jetzt bei einem Datenabgleich in der Verwaltung entdeckt worden, so die Stadt. Damit steigt die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus ums Leben gekommenen Mönchengladbacher auf 316.

Bei den fünf in Pflegeheimen gestorbenen Seniorinnen (Jahrgänge 1921, 1924, 1932, 1942 und 1944) haben die Heime nach Auskunft eines Stadtsprechers den Tod nicht oder verspätet dem Gesundheitsamt gemeldet. Das müssen Einrichtungen eigentlich unverzüglich tun, wenn ein mit dem Coronavirus infizierter Bewohner stirbt. Ebenso müssen sie zwar Neuinfektionen, nicht aber Genesungen melden. Bemerkt wurde die Diskrepanz jetzt, als die Meldungen mit Angaben auf Totenscheinen abgeglichen wurden, die das Amt auf den dafür vorgesehenen üblichen Kanälen erreichten.

Mit dem nachgemeldeten Fall der gestorbenen Frau des Jahrgangs 1970 erhöht sich laut Daten des Landeszentrums Gesundheit (LZG) die Zahl der Mönchengladbacher Todesopfer in der Altersgruppe der 50- bis 54-Jährigen auf elf. Nach wie vor gibt es die größte Zahl der Opfer unter den Senioren in der Stadt: 249 der 316 Gestorbenen waren 70 Jahre oder älter, 181 sogar 80 Jahre oder älter. Mit 52 Fällen hat die Altersgruppe 90 und älter die höchste Inzidenz pro 100 Fälle: 12,2. Zum Vergleich: In der Gruppe der 70- bis 74-Jährigen liegt sie noch bei 2,7.