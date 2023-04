Nach Tumulten Weitere Planstellen für Ausländerbehörde in Mönchengladbach

Schon am Mittwoch, 5. April, soll es in der Zeit von 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr zusätzlich eine Offene Sprechstunde zum Thema Einbürgerung geben. In diesem Bereich ist es aufgrund der ständig steigenden Fallzahlen derzeit besonders schwierig, einen Termin zu erhalten, sodass auch hier mit einer hohen Nachfrage zu rechnen ist. „Mit dem aktuell vorhandenen Personal sollen zunächst rund 60 Kundinnen und Kunden an dem Vormittag im Bereich Einbürgerung bedient werden. Weitere Interessenten müssten wir leider abweisen. Die Kundenzahl wird anhand der gemachten Erfahrungswerte wöchentlich angepasst“, sagt Drews weiter.