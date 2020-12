Corona in Mönchengladbach : Weitere fünf Corono-Infizierte gestorben

Die Zahl der Toten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren, ist in Mönchengladbach auf 107 gestiegen. Am Donnerstag (24. Dezember) meldete das städtische Gesundheitsamt fünf Todesfälle. Auch die Neuinfektionen nehmen wieder zu.

In einem Krankenhaus starben den Angaben zufolge drei Patientinnen der Geburtsjahrgänge 1931, 1942 und 1949 mit Covid-19. Sie hatten nach Angaben der Stadt Vorerkrankungen. Zwei infizierte Verstorbene – ein Mann (Jahrgang 1928) und eine Frau (geboren 1943) – lebten in Pflegeheimen und seien ebenfalls vorerkrankt gewesen. Seit Beginn der Pandemie sind somit 107 Menschen in Mönchengladbach an oder mit dem Coronavirus gestorben.