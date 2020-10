Gedenken in Mönchengladbach : Zehn Schulen polieren Stolpersteine

Mönchengladbach Vor dem 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, sollen die Stolpersteine in frischem Glanz erstrahlen. Für elf Standorte sucht die Stadt noch Freiwillige, die die Steine reinigen.

Zehn Schulen sind einem Aufruf von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners gefolgt: Sie beteiligen sich daran, die Stolpersteine des Künstlers Gunther Demnig in der Stadt zu reinigen. Mit den Steinen erinnert Demnig an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, gibt ihnen einen Namen zurück, informiert über ihr Schicksal und sichert ihnen ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft. 295 dieser bronze-farbenen Steine gibt es in Mönchengladbach, sie sollen vor dem 9. November, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, in der auch in Mönchengladbach Synagogen brannten, aufpoliert werden.