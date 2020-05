Programm „Moderne Sportstätte 2022“ : Weitere Fördergelder für Sportvereine

Mönchengladbach Drei Tennisklubs und der TV Einigkeit Geistenbeck profitieren vom Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Das Geld soll unter anderem in Sanierungsarbeiten und eine barrierearme Gestaltung investiert werden.

So fördert das Land unter anderem die Sanierung der Tennisplätze und der Bewässerung sowie die Umwandlung der sanierungsbedürftigen Kleinfeldplätze beim Odenkirchener Tennisclub in Höhe von 178.343 Euro. Beim Tennisclub Venn wird derweil die Sanierung der Tennisplätze mit 48.866 Euro unterstützt. Und der Rheydter Tennisverein Schwarz-Weiß darf sich über 106.663 Euro freuen, mit denen er einen barrierefreien Eingang zum Klubgelände errichten, seine Tennisplätze sanieren und die Heizungsanlage im Klubhaus modernisieren will. Zudem erhält der TV Einigkeit Geistenbeck einen Förderbetrag in Höhe von 83.531 Euro für die energetische Sanierung und Renovierung seiner Turnhalle.