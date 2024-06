Mutmaßlicher Mord in Mönchengladbach Absichtlich Fußgänger überfahren – Ermittlungen dauern an

Mönchengladbach · Vor gut zwei Monaten wird ein 33-Jähriger an der Breitenbachstraße von einem Pkw überrollt und so schwer verletzt, dass er wenig später stirbt. Die Männer in dem Auto werden nach spektakulärer Flucht geschnappt und sitzen seitdem in U-Haft. Was die Ermittlungen bisher ergeben haben.

27.06.2024 , 12:58 Uhr

Hier an dieser Stelle wurde der Fußgänger erfasst. Foto: Denisa Richters

Von Gabi Peters