Projekt in Mönchengladbach Die neue Zentralbibliothek ist ein Architektur-Star

Das wird nach dem Architekturpreis Linker Niederrhein, der am kommenden Sonntag (16. Juni, 12 Uhr) im Carl-Brandts-Haus selbst verliehen wird, nun auch in der nächsten Stufe für auszeichnungswürdig befunden. Denn die Zentralbibliothek ist eines von zehn Projekten aus ganz Nordrhein-Westfalen, die von einer Jury gleichrangig für den Architekturpreis NRW ausgewählt wurden. In der nächsten Stufe stimmen die Mitglieder des Bunds Deutscher Architekten (BDA) NRW ab, wer von den zehn Ausgezeichneten am 5. September in Düsseldorf den „Architekturpreis Nordrhein-Westfalen in Gold“ erhält.