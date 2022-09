Für Eltern in Mönchengladbach : Weiterbildende Schulen informieren

Für Eltern in Mönchengladbach

Die weiterführenden Schulen bieten Infoabende und Tage der offenen Tür an. Foto: dpa/Marijan Murat

Mönchengladbach Eltern von Schülern der vierten Klassen können sich ab Dienstag, 27. September, an den verschiedenen Schulen beraten lassen. Es gibt für Kinder auch die Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen.

Vor den Anmeldungen zum kommenden Schuljahr laden die weiterführenden Schulen der Stadt Schüler der vierten Grundschuljahre und deren Eltern zu Informationsveranstaltungen und Tagen der offenen Tür ein. In den Schulen besteht die Möglichkeit, den Unterricht zu besuchen und sich persönlich beraten zu lassen. Die Termine der einzelnen Veranstaltungen sind den Eltern der Kinder der vierten Grundschuljahre bereits vom Fachbereich Schule und Sport in Form eines Elternbriefes über die Grundschulen mitgeteilt worden. Spätestens nach den Herbstferien erhalten die Eltern zusätzlich eine Broschüre, die über die unterschiedlichen Ausrichtungen und Profile der weiterführenden Schulen informiert. Das Schulamt bittet auf diesem Wege nochmals darum, von den Informations- und Beratungsmöglichkeiten regen Gebrauch zu machen und die nachfolgenden Termine vorzumerken. Aufgrund der Corona-Pandemie ist nicht auszuschließen, dass sich kurzzeitig Änderungen ergeben können. Vor Besuch der gewünschten Veranstaltung wird empfohlen, sich auf der Homepage der jeweiligen Schule zu erkundigen, ob und in welcher Form eine Veranstaltung tatsächlich stattfinden wird.