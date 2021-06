Flughafen braucht Gelände vorerst nicht : Ein Jahr länger Trabrennen

Auf der Trabrennbahn an der Niersbrücke können bis Ende 2022 Rennen ausgetragen werden. Foto: Wilhelm Klumbies

Mönchengladbach Es dauert länger als geplant, bis die Rennbahn einem Gewerbegebiet weichen muss. Das Bauleitplanverfahren ist noch gar nicht eröffnet. Bis dahin wird vorerst weiter getrabt.

Das Ende der traditionsreichen Trabrennbahn an der Niersbrücke verschiebt sich um mindestens ein Jahr. Die städtische Entwicklungsgesellschaft EWMG hat den Pachtvertrag mit dem Trabrennverein um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert. Eigentlich war die Vereinbarung bereits zu Ende 2021 gekündigt worden, weil das 140.000 Quadratmeter große Areal herhalten soll für neue Gewerbeansiedlungen, die den benachbarten Flughafen stützen sollen. Aber es ist schon jetzt klar, dass das Gelände nicht vor 2023 dafür benötigt wird. „Wir brauchen die Flächen vorher nicht, und deshalb spricht nichts dagegen, dass die Trabrennbahn vorläufig weiter für den Pferdesport genutzt wird“, sagt EWMG-Chef Ulrich Schückhaus.

Es wird noch einige Jahre dauern, bis die Fläche für Gewerbe vermarktet werden kann. Denn für dieses Areal gibt es gar keinen Bebauungsplan. Es muss also erst einmal Baurecht geschaffen werden, und das dafür nötige Bauleitplanverfahren hat noch gar nicht begonnen. „Wir sind in Vorbereitung des Bauleitplanverfahrens“, sagt Schückhaus. Viele Detailfragen etwa zum Anschluss an die Infrastruktur seien zu klären.