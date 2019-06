Stadtmöbel in Mönchengladbach : Neue Blumenkübel aus Plastik für die Innenstädte

Mönchengladbach Nach jahrelangem Kübel-Streit hat die Stadt jetzt eigene Blumenbehälter aufgestellt – und zwar aus weißem Kunststoff. Dieses Material verbietet eigentlich die Gestaltungssatzung. Dazu gibt es neue Sitzmöbel in Rheydt und im Geropark: Enzis.

Sie sind weiß, aus Kunststoff, etwa einen Meter hoch und rund, und sie sind zum Start bepflanzt mit fünf verschiedenen Sommerblumen: Der Rheydter Marktplatz hat seit dem gestrigen Donnerstag Blumenkübel. Sieben davon stehen im Halbkreis rund um den Brunnen vor dem Rathaus, drei weitere vor der evangelischen Hauptkirche. Auch in der Gladbacher Innenstadt stehen zehn dieser Blumenkübel, und zwar entlang der Hindenburgstraße an den Kreuzungen mit der Wallstraße, der Ferdinandstraße, der Stephanstraße, der Kapuzinerstraße und der Albertusstraße. Planungsdezernent Gregor Bonin und die Bezirksvorsteher Barbara Gersmann (SPD, Süd) und Herbert Pauls (CDU, Nord) stellten das Mobiliar jetzt vor.

Dazu gehören außerdem neue Sitzgelegenheiten: Enzis werden die Kunststoffliegen genannt, die mit Wasser gefüllt sind. Fünf davon stehen ebenfalls auf der Wiese am Rheydter Markt, fünf weitere im Geropark. „Sie sind eine explizite Einladung an die Bürger, sie zu nutzen“, sagt Bonin. „Die Bürger sollen den öffentlichen Raum für sich nutzen können.“ Das taten die ersten Menschen auch am Donnerstag in der Mittagssonne bereits. Die Enzis wurden erstmals 2002 in Wien im Innenhof des Museumsquartiers aufgestellt. Inzwischen sind sie in immer mehr deutschen Städten zu finden und werden rege genutzt. „Der Geropark ist jetzt richtig erlebbar“, schwärmt Bezirksvorsteher Pauls. „Das ist ein Quantensprung gegenüber vor fünf Jahren.“