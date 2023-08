Weinfest auf dem Schillerplatz Ein Hauch von Ibiza und edle Tropfen

Wie kann das Urlaubsgefühl auch nach dem Urlaub erhalten bleiben? Die Frage wird jedes Jahr vielen Psychologen gestellt. Bernd Niessen ist zwar kein Psychologe, eine Antwort hat er trotzdem: Ein Weinfest in einer Stadt, die traditionell eher für den Biergenuss steht. Am besten an einem Wochenende im Spätsommer, mit viel Musik und gutem Essen zu den edlen Tropfen. Drei Mal hat das beim Weinfest „Gladbach geniessen“ bereits funktioniert. Dass es in diesem Jahr auch bei der vierten Auflage gelingt, davon ist der Organisator überzeugt.