Expertin informiert So kann Weinanbau auch in Mönchengladbach gelingen

Herbstzeit ist Weinzeit. Im Oktober ist die Hochsaison für den Federweißen, den ersten Wein des neuen Erntejahres. Es gibt 13 ausgewiesene Weinanbaugebiete in Deutschland, das nördlichste am Rhein gelegen ist das Ahrgebiet, im Osten wird Wein im Gebiet der Flüsse Saale und Unstrut angebaut. Und in Mönchengladbach? Könnten in der niederrheinischen Region die Trauben auch gedeihen?