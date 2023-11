Aktion am Alten Markt in Mönchengladbach 300 Weihnachtswünsche sollen erfüllt werden

Damit auch Kinder aus sozial schwachen Familien ein schönes Weihnachtsfest erleben, haben die Sparkasse Mönchengladbach und der lokale Service Club Round Table 47 Mönchengladbach/Rheydt einen Weihnachtswunschbaum initiiert. Die Tanne steht bereits in der Sparkassen-Filiale am Alten Markt. Ab Montag, 27. November, werden die Wünsche von bedürftigen Mönchengladbacher Kindern am Baum zu sehen sein und können abgepflückt werden von Menschen, die einen Wunsch davon erfüllen möchten. Die Übergabe der Geschenke erfolgt am 20. Dezember in der Geschäftsstelle Alter Markt.