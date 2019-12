Weihnachtssingen auf dem Markt : Schon ein bisschen Heiligabend in Rheydt

Schon ein bisschen Heiligabend in Rheydt

Mönchengladbach Gut 3000 Menschen trafen sich Donnerstagabend auf dem Markt zum Weihnachtsliedersingen. Auch Zuhören machte Spaß.

Kurz vor 18 Uhr tönten noch Weihnachtslieder aus der „Konserve“ über den sich mit immer mehr Besuchern füllenden Rheydter Markt. „Einmal werden wir noch wach, dann ist Weihnachtstag“ schallte es aus Lautsprechern. Was zwar eindeutig ein wenig verfrüht ist, aber egal: Vorfreude ist die schönste Freude. Und wenn sich 3000 Menschen zum Singen und Zuhören treffen, dann ist das schon ein bisschen wie an Heiligabend. Dafür sorgte am Donnerstag nicht nur die große Menschenmenge auf dem Markt. Dafür sorgten auf der Bühne auch der Bratschist Francis Norman, das Bläserquintett der Bettrather Musikanten, die Männer vom Chor MGsingt.de MGV Liederkrank Neuwrek und der Kinder- und Jugendchor St. Laurentius Odenkirchen, angeleitet von Stephanie Borkenfeld-Müllers.