Ausstellung in Mönchengladbach Von Körnerkissen, Lunchtüten und Adventskalendersocken

Julia Dohmen arbeitet mit Wasserstrahlschneidetechnik und verwandelt Edelstahl und Aluminium in Weihnachts-, Klingel- oder Geburtsschilder sowie in adventliche Dekoartikel. Und Volker Mevissen hatte seine Buchserie „10 Tage in“ mitgebracht. Darin versammelt er Fotografien, die er von Reisen mitbringt. Aber auch Mönchengladbach findet einen Platz in dieser Reihe. In dem Band zeigt Mevissen die Stadt aus seiner subjektiven Sicht.