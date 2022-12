Weihnachtsradeln des ADFC Weihnachtsmänner und Engel radeln durch die Stadt

Horst „Hotte“ Jungbluth kann gar nicht mehr zählen, wie oft er schon beim Weihnachtsradeln dabei war. Er trägt eine Nikolausmütze aus Strick, der Bart ist direkt mit der Mütze verbunden, als hätte Oma sie gestrickt. „Habe ich aber im Kaufhaus gekauft“, sagt er und lacht. „Ansonsten mache ich Touren beim ADFC für Senioren“, sagt Jungbluth. Kurz nach 15 Uhr setzen sich die Weihnachtsmänner und Engel zu ihrer rund zehn Kilometer langen Tour in Bewegung. „Ho! Ho! Ho!“ rufen sie, und dann rollt der Tross die Hindenburgstraße hinunter, begleitet von winkenden Passanten, die spontan stehen geblieben sind. „Ich finde alles gut, was dafür sorgt, dass das Radfahren in der Stadt sichtbarer wird“, sagt etwa Lorenz Maderthaner aus Düsseldorf.