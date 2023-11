Weihnachtsgesteck brennt Feuerwehr Mönchengladbach eilt zu Altenheim – Personal ist schneller

Mönchengladbach · Ein Weihnachtsgesteck geriet in der Nacht zu Samstag in einem Alten- und Pflegeheim an der Mülgaustraße in Mönchengladbach in Brand.

25.11.2023 , 10:17 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Jens Kalaene

Laut Feuerwehr wurde die automatische Brandmeldeanlage gegen 2.23 Uhr ausgelöst. Das Gesteck brannte in einem Bewohnerzimmer. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatte das Pflegepersonal den Brand bereits gelöscht und die Fenster geöffnet, um den Rauch loszuwerden. Rettungskräfte untersuchten den Mann, er blieb unverletzt und musste nicht ins Krankenhaus.

(ldi)