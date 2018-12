Initiative gibt warmes Essen an Obdachlose aus: Bescherung der Suppentanten für hunderte Obdachlose

Mönchengladbach Die „Suppentanten und -onkel“ kochen jeden Samstag für Obdachlose eine frische Mahlzeit und verteilen sie. Diesmal gab es auch Weihnachtspäckchen dazu – wenn es zu Weihnachten das Nötigste zum Überleben gibt.

An diesem Samstag ist Weihnachtsfeier, und so gibt es ein Festessen: Rindergulasch mit Rotkohl und Kartoffeln oder Nudeln, dazu Apfelmus. Als Nachtisch locken frisch gebackener Kuchen und Kaffee. Michael genießt sein Essen. Dann sagt er: „Ich bin so froh, dass es diese lieben, netten Menschen gibt, die all das hier für uns auf die Beine stellen.“