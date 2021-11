Weihnachtsmarkt in Mönchengladbach : Was vor der Eröffnung eines Weihnachtsdorfes passiert

Was vor der Eröffnung eines Weihnachtsdorfes passiert

Weihnachtsmarkt in Mönchengladbach

Mönchengladbach Hat Mönchengladbach die Pyramide in Nordrhein-Westfalen? Allein diese Frage zum Weihnachtsdorf am Alten Markt muss noch geklärt werden. Der Weihnachtsmarkt ist nun auch offiziell eröffnet.

Wenige Tage nach der Öffnung des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt eröffneten Bruno Dreßen und Oberbürgermeister Felix Heinrichs in der vergangenen Woche auch offiziell das Weihnachtsdorf auf dem Alten Markt. Seit einigen Jahren bereits findet diese offizielle Eröffnung wenige Tage nach der Öffnung des gesamten Weihnachtsmarktes statt. Immer wieder Zeitprobleme bei einigen Offiziellen an Freitagen, erklärt Betreiber Bruno Dreßen diese geplante „Verspätung“.