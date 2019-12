Rezept vom Spitzenkoch : Ein Weihnachts-Menü zum Nachkochen

Mehr als 13 Jahre stand Wolfgang Eickes am Herd des Palace St. George. Jetzt verlässt er den markanten Bau im Nordpark, hat aber bereits andere Pläne. Foto: Andreas Hirsch

Mönchengladbach Spitzenkoch Wolfgang Eickes verlässt nach mehr als 13 Jahren das Palace St. George. Als Abschiedsgeschenk hat er exklusiv für die Leser der Rheinischen Post ein Weihnachts-Menü für vier Personen zusammengestellt. Hauptgang und Dessert lassen sich wunderbar nachkochen. Probieren Sie es aus!

Seit Oktober 2006 bekocht Wolfgang Eickes in der ehemaligen Kirche im denkmalgeschützten Teil des Nordparks in seinem Restaurant mit Bistro und Gourmetbereich die Gäste. Es war eine beliebte Adresse für Feinschmecker. Nun hört er dort auf , Christian von Daniels, der Chef des benachbarten Modeunternehmens van Laack und des Restaurants „La Cottoneria“ übernimmt . Wolfgang Eickes, erst vor einem Jahr vom Gourmetführer Gault Millau ausgezeichnet , hat aber bereits andere Pläne. Hier sein Rezept für die festlichen Weihnachtstage:

Gebratene Wildente auf Quittenrotkohl, Hagebuttenjus und Schupfnudeln an Preiselbeeren

1. Wir beginnen mit der Herstellung des Entenfond. Dazu werden die Entenbrüste von der Karkasse gelöst. Danach werden Möhren, Sellerie und Zwiebeln vom Suppengrün in mittlere Würfel geschnitten. Das Öl in einer Kasserolle erhitzen, und die grob zerkleinerten Entenkarkassen 10 Minuten anrösten. Dann das Gemüse beigeben und weitere 10 Minuten anrösten.

2. Währenddessen werden der Rotkohl und die Zwiebel in feine Streifen geschnitten. Danach etwas Zucker im Kochtopf hell karamellisieren lassen. Gemüsestreifen reingeben und mit einem Schluck Weißwein-Essig ablöschen und mit 2 EL Zucker und einer Prise Salz und Pfeffer würzen. Mit Wasser zur Hälfte bedecken und leicht köcheln lassen.

4. Nun kommen wir zur Herstellung der Schupfnudeln. Dafür werden die noch warmen gekochten Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse auf die Arbeitsfläche gepresst. Danach in eine Mulde Mehl, Eier und Grieß geben und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Leicht zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Gleichzeitig Salzwasser zum Kochen bringen. Schupfnudeln formen, 2 Minuten abkochen und im Eiswasser abschrecken.

5. Der Quitte den leichten Pelz abwaschen, schälen und in kleine Würfel schneiden und dem Rotkohl beifügen.

7. Schupfnudeln mit etwas Butter in der Pfanne anschwenken und die Preiselbeer-Marmelade beifügen. Den weichen Rotkohl anrichten, Schupfnudeln darumlegen. Entenbrust tranchieren auf den Rotkohl geben und mit Sauce vollenden.

Gewürze: Kardamom, Zimt, Nelke alles in Pulverform

1. Für die Mousse Schokolade grob hacken und bei niedriger Temperatur über einem Wasserbad schmelzen. Währenddessen Eier mit Zucker über einem Wasserbad aufschlagen. Die flüssige Schokolade langsam in die Ei-Masse einrühren und dabei jeweils eine Prise der Gewürze beigeben. Die Sahne nicht ganz fest schlagen und unterheben, mindestens drei Stunden kaltstellen.

2. Äpfel in grobe Spalten schneiden, Zucker in einer Pfanne braun karamellisieren. Apfelspalten ins Karamell geben und weichkochen. Pürieren und langsam die Butter in das noch heiße Püree einrühren.