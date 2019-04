Der Abriss in Mönchengladbach geht weiter : Asbestfasern in der Schorch-Ruine?

Mönchengladbach Wochenlang ruhte der Abriss der ausgebrannten Schorch-Kantine. Seit gestern gehen die Arbeiten weiter – unter Auflagen. In dem Gebäude war auch Asbest verbaut. Möglicherweise wehten Fasern davon vom Dach.

Am 12. März hat ein verheerendes Feuer die Kantine des Maschinenbauers Schorch zerstört. Das Gebäude war danach einsturzgefährdet und musste zumindest in Teilen abgerissen werden. Dies geschah auch, doch plötzlich stoppten die Arbeiten. Und die Pause dauerte wochenlang.

14. März Die Polizei gibt die Brandursache bekannt: fahrlässige Brandstiftung. Das Feuer war in einer Fritteuse in der Küche ausgebrochen.

Eine Nachfrage bei der Stadt ergab: Nicht sie sei zuständig, sondern die Bezirksregierung. Die habe schließlich ein Abrisskonzept gefordert. Das stimmt. Und das Konzept, in dem aufgelistet wurde, wann wie und womit die Arbeiten erfolgen, sei auch ordnungsgemäß eingereicht worden, heißt es aus Düsseldorf. Die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung des beim Abriss anfallenden Asbests sei aber Sache der Unteren Umweltbehörde. Und die liege bei der Stadt Mönchengladbach. Und die sei auch dafür verantwortlich, dass keine Asbestfasern freigesetzt werden und im Umfeld der Baustelle herum fliegen. Doch die Stadt winkte bei einer erneuten Anfrage wieder ab: Nicht ihre eigene Umweltbehörde sei zuständig, sondern die Untere Abfallwirtschaftsbehörde bei der Mags. Die Stadttochter Mags reagierte immerhin sofort auf die Nachfrage unserer Zeitung und schickte umgehend Mitarbeiter zur Baustelle. Ergebnis: „Es könnte sich tatsächlich auf der Ruine Material befinden, das in geringen Mengen Asbest enthält.“ Die Mags habe die Abrissarbeiten begleitet. Alles sei ordnungsgemäß gewesen. Auch als die Arbeiten stoppten, habe es nichts Auffälliges gegeben. Was in der Zwischenzeit passiert sei, wisse man nicht. Vielleicht hätte der Sturm etwas heruntergerissen.