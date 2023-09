Saison endet bald Wie viele Bäume der Eichenprozessionsspinner in Mönchengladbach befallen hat

Alle paar Meter sind an der Eichenallee bei Schloss Rheydt Baumstämme von einem rot-weißen Absperrband umwickelt, auf dem in gedruckten Lettern steht: „Vorsicht, Eichenprozessionsspinner!“ Wie die Mags auf Anfrage berichtet, sind die Arbeiten an all diesen alten, großen Eichen inzwischen bereits abgeschlossen. Das heißt, die Nester wurden von Forstmitarbeiten mit einem Spezialsauger von Baumstämmen und Astgabelungen entfernt. Die abgesaugten Stellen wurden zusätzlich mit einem Zuckergemisch versiegelt, um alle Brennhaare des Eichenprozessionsspinners zu verkleben, so erklärt es die Mags. Bis zu einer Nachkontrolle bleiben die Sperrbänder in der Regel aber noch dran, berichtet Sprecherin Yvonne Tillmanns. In Kürze sollen diese abgenommen werden, heißt es weiter.