Afrikanische Schweinepest Wegen der drohenden Gefahr – Schweinehalter sollen sich registrieren

In den vergangenen vier Wochen wurde die Afrikanische Schweinepest mehrfach bei Wildschweinen in Hessen und Rheinland-Pfalz nachgewiesen. In Hessen gelangte das Virus bislang in zwei Schweinehaltungen, davon eine kleine Haltung mit nur neun Schweinen. Gerade diese sind nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Umweltamtes besonders gefährdet, da die Tiere meistens im Freiland ohne besondere Schutzmaßnahmen gehalten werden. Dazu gehören zum Beispiel wirksame Abschirmungen nach außen durch Doppelzäune, um einen Kontakt mit Wildtieren, insbesondere Wildschweinen sicher zu vermeiden.