Einsegnung in Mönchengladbach Weshalb der Jesuscorpus am Wegekreuz in Hoven mobil bleibt

Sie begleiten den Spaziergänger überall am Niederrhein: Wegekreuze, Heiligenhäuschen, Bildstöcke. Alles kleine Denkmäler des Volksglaubens. Viele sind dem leidenden Christus oder der Gottesmutter gewidmet, andere aber auch Heiligen, etwa den 14 Nothelfern oder den Marschällen Gottes: Antonius, Quirinus, Cornelius, Hubertus. Oft stehen sie in der Feldflur und an Ortsausgängen. Und sie erzählen Geschichten von Mensch und Vieh, die gerettet wurden, von der Pest, von Hagel und Überschwemmungen, von Unfällen, aber sie erzählen auch davon, wie jemand, der krank war, wieder gesund wurde. So erging es dem damaligen katholischen Pfarrer in Hoven, Wilhelm Cleven, der eine Krankheit bezwang und an der Ecke Am Woltershof und Hovener Straße ein Wegekreuz errichten ließ.