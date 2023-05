Renaturierung der Niers Deshalb sind Wege im Bresgespark gesperrt

Die Niers im Bresgespark wird seit 2021 renaturiert. Dabei soll der Wasserlauf in seinen naturnahen Zustand zurückgeführt werden. Diese Arbeiten schreiten derzeit im westlichen Teil des Parks voran. Die beiden Wehre stauen derzeit noch die Flussabschnitte an und verhindern so Wandermöglichkeiten für Fische und andere Wasserorganismen. Durch den Rückbau der Anlagen wird der Wasserstand der Niers sinken. Das wird laut Niersverband dazu führen, dass die benachbarten Teiche und die Alte Niers nicht mehr ausreichend mit Wasser gespeist werden. Um den bestehenden Zustand trotzdem zu erhalten, werden eine Pumpanlage – ein sogenanntes Hebewerk – und ein Düker – eine Rohrleitung unter der Niers – errichtet. Die beiden Bauwerke sollen von Mai bis Herbst 2023 erstellt werden. Für die Dauer der Bauarbeiten bittet der Niersverband um erhöhte Aufmerksamkeit in dem Bereich sowie um Beachtung der Beschilderungen.