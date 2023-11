Advent in Mönchengladbach Die Webersiedlung wird wieder zum Weihnachtsdorf

Ein paar Tage vor dem 1. Advent weihnachtet es schon ein bisschen in der Webersiedlung. Zwar liegen in so manchem Vorgarten die aufblasbaren Weihnachtsmänner, Rentiere und Schlitten noch kraftlos auf dem nassen Rasen. An vielen Häusern aber ist die festliche Dekoration schon angebracht. Spätestens zum 1. Advent dürfte das Werk vollendet sein, schätzt Helmut Ehrentraut von der Interessengemeinschaft Webersiedlung. Dann werden die fünf Straßen der Siedlung zum festlich erleuchteten Weihnachtsdorf.