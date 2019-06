Schüler experimentieren : Wasserflöhe auf Plastikdiät

Mönchengladbach Zwei Schülergruppen der Bischöflichen Marienschule wurden beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ ausgezeichnet. Miniwesen wie Wachslarven gehörten zu ihren „Versuchskaninchen“.

Was passiert, wenn Wasserflöhe auf Mikro-Plastik im Wasser stoßen? Nehmen sie es auf? Gelangt es so in die Nahrungskette? Können Wachslarven dabei helfen, das Plastikmüllaufkommen zu reduzieren? Welche Art Plastik fressen sie am ehesten? Und überleben sie diese Diät? Mit diesen Fragen beschäftigten sich zwei Schülergruppen an der Bischöflichen Marienschule. Ihre Experimente überzeugten die Jury im Regionalwettbewerb „Schüler experimentieren“, wo sie jeweils mit dem ersten Platz belohnt wurden, und im Landeswettbewerb, wo sie dritte Plätze belegten. „Solche Erfolge motivieren sehr“, freut sich Biologie- und Chemielehrerin Lydia Sonntag-Werkes, die die Wettbewerbsteilnehmer der Schule betreut.